Талантливому мальчику из Ковдора петербургский композитор подарит авторскую песню

Такую награду школьник получит за великолепно исполненную композицию «Мама».

Сергей Покрамович стал победителем ГРАН-ПРИ областного конкурса-фестиваля «Северная мозаика» в номинации «Эстрадный вокал». Юный северянин покорил своим голосом не только жюри, председателем которого был известный композитор и поэт Дмитрий Воскресенский, но и зрителей. От них молодой человек получил самый большой позитивный отклик в группе «ВКонтакте».