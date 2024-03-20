Талантливые дети и подростки выступили на сцене филармонии в региональном этапе детско-юношеского эстрадно-джазовом конкурсе «Фонограф-Дебют»

Организатором конкурса выступил пианист, дирижр и народный артист Российской Федерации Сергей Жилин.

Старались изо всех сил - речь о участниках регионального детско-юношеского эстрадно-джазового конкурса «Фонограф-Дебют», который организован известным пианистом и дирижёром Сергеем Жилиным. Начинающие музыканты исполнили во время прослушиваний как всем известные хиты на русском, так и песни на других языках.

Сергей Жилин, пианист, дирижёр, народный артист Российской Федерации: «Именно в таком возрасте формируется в принципе желание заниматься такими вещами - игре на инструменте, выходу на сцену, пению и так далее. И благодаря таким мероприятиям оно ещё больше усиливается. Или, может быть, и другой вариант: человек может по мере взросления и по мере участия поймет, что этим не стоит заниматься».

Конкурс Сергея Жилина нацелен на развитие детей на эстрадном поприще, поэтому после прохождения всех этапов ребята могут поехать в Москву и выступить на Гала-концерте. Об этом мечтает и Егор Тихонов, который с детства интересовался музыкой. Сначала он играл на пианино сестры, а не так давно заинтересовался бас-гитарой.

Егор Тихонов, участник конкурса «Фонограф-Дебют»: «Я восхищаюсь своей сестрой. Она играла и на флейте, она играла на гитаре, самоучка была, занималась с учителем не из музыкальной школы. В принципе, меня подтолкнула сестра. Я по её стопам, наверное, пошёл».

Конкурс проходит в четыре этапа: первый - дети прошли онлайн, затем – очное прослушивание, после которого участникам вручат награды.

Однако, конкурс на этом не заканчивается. Лучшие получат сертификаты на занятия в творческой студии народного артиста.