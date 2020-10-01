Талантливых студентов и аспирантов города Мурманска наградили стипендиями

Лучших студентов и аспирантов города Мурманска в преддверии Дня города наградили стипендиями. Они смогли доказать, что им вполне по силам сочетать успешную учебу вместе с активной общественной жизнью.

37 мурманских студентов и двое аспирантов получили награды из рук главы Мурманска Андрея Сысоева и главы администрации Евгения Никоры в преддверии Дня города. В качестве поощрения ребята будут получать в течение года специальную стипендию.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы бы хотели, чтобы вручение этих стипендий продолжало работу, которую мы сейчас продолжаем в рамках стратегии 2020-2030, чтобы ковать будущее с такими талантливыми ребятами».

Право на выплаты получили и лучшие учащиеся вузов, и воспитанники средних профессиональных образовательных учреждений. Главное требование к студентам – отличная учеба и участие в общественной жизни города.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Ребятам большое спасибо, что они остались в городе и учатся в наших учебных заведениях. Надо это отметить и пусть цифры небольшие, но, самое главное, что мы отмечаем их успехи».

Ежемесячная стипендия станет хорошим подспорьем для ребят и приятным стимулом для дальнейших успехов.