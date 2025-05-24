Таланты братьев наших меньших: шимпанзе барабанят в уникальном стиле, а морской лев пританцовывает под рок и техно

У любителей искусства появилась возможность увидеть процесс реставрации произведения художников. Они могут заглянуть через стеклянное окно в парижском музее Орсе и увидеть, как реставраторы тщательно сохраняют картину XIX века Гюстава Курбе.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Анастасия Кочурова.

Миллиардер Билл Гейтс пообещал отдать на благотворительность 99% своего личного состояния в ближайшие 20 лет. Заявление он сделал в 25-ю годовщину работы Фонда Гейтсов.

В Нигерии утопление остаётся основной причиной детской смертности. Теперь в стране появились курсы, где плавать учат детей с нарушением зрения. Давайте посмотрим.

Сеть труб, подвешенных в воздухе, может решить проблему водоснабжения трущоб Найроби. Система обеспечивает район чистой доступной водой. Ранее люди были вынуждены пользоваться дорогой доставкой.

Бывший монах храма Шаолинь вернулся в родную Африку и основал дома центр боевых искусств. Теперь он обучает там десятки детей. Причём бесплатно. Давайте посмотрим.

Финляндия вернула Бенину ценную королевскую табуретку XVII века. Давайте посмотрим.

У любителей искусства появилась возможность увидеть процесс реставрации произведения художников. Они могут заглянуть через стеклянное окно в парижском музее Орсе и увидеть, как реставраторы тщательно сохраняют картину XIX века Гюстава Курбе.

Королевский монетный двор Великобритании чеканит новую монету. С одной стороны на ней изображён профиль Карла III, а с другой – культовый лондонский магазин «Либерти» и один из его самых известных дизайнов. Монету выпускают в честь 150-летия универмага.

На оживлённых улицах Могадишо в Сомали Адам Абдула Али поставил себе цель заботиться о бездомных кошках и собаках города. Давайте посмотрим.

В уединенном прибрежном городке в австралийском штате Виктория набирает популярность наблюдение за птицами. Это не только поддерживает активность и интерес местных жителей, но и играет роль в защите местных видов пернатых.

Шимпанзе в разных регионах Африки любят барабанить в уникальном стиле по веткам и корням деревьев. Как выяснили учёные, с помощью этих звуков они общаются на больших расстояниях. Об этом подробнее.

Знакомьтесь с Ронан – морским львом, чьё чувство ритма, возможно, лучше, чем у некоторых людей. Она пританцовывает под рок и техно, но её первая любовь – диско.