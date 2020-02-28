Таланты растят в Мурманском политехническом лицее

Мурманский политехнический лицей – традиционная площадка для проведения научных выставок, конкурсов и презентаций. Сегодня депутаты городского Совета посетили учреждение, чтобы познакомиться с достижениями его учеников.

Выпускник Мурманского политехнического лицея Борис Лихтинов разработал новую модель флотатора. Его изобретение не только безопасно, но и экологично. А самое главное, уже оценено на различных престижных конкурсах.

Борис Лихтинов, ученик Мурманского политехнического лицея: «Уже получали несколько раз гранты, в том числе от МГТУ. Также данная работа занимала первое место на всероссийской конференции работ».

Также здесь учится и изобретатель программы, определяющей пневмонию по рентгеновским снимкам Роман Симановский. Он уже активно сотрудничает с мурманской областной и городской больницами.

Роман Симановский, ученик Мурманского политехнического лицея: «В настоящее время я работаю с новыми патологиями и новыми системами анализов. В марте буду участвовать во всероссийских соревнованиях, в которых представлю уже доработанную версию моей программы».

В лицее уделяют большое внимание развитию инженерно-технического мышления молодых гениев. Создана уникальная информационно-образовательная среда, обеспечен доступ ребят к современному оборудованию.

Татьяна Шовская, директор Мурманского политехнического лицея: «Муниципальный центр инженерной-компетенции на базе Мурманского политехнического лицея состоит из двух подразделений: технопарка и центра развития одаренных детей «Открытие». В центре развития одаренных детей «Развитие» мы начинаем заниматься с ребятами с пяти-шести лет».

Эта программа работает в учреждении с 2008 года. И такая серьёзная поддержка была бы невозможна без помощи городского Совета депутатов.

Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Я в восторге от того, что здесь существует связь поколений. Одни выпускники уходят, приходят другие. Традиции продолжаются. Наша задача этим одаренным ребятам оказаться поддержку и помощь. Поэтому я очень горжусь, что у нас в городе есть такое учебное заведение».

Мурманский политехнический лицей входит в рейтинг лучших школ России.