Там не «трутся спиной медведи о земную ось»: проверено участниками экспедиции «Ледокол знаний»

Торжественная встреча участников экспедиции состоялась на берегу Кольского залива, куда пришвартовался атомоход «50 лет Победы».

Северный полюс – место, где мечтают побывать многие. Но край земли не так просто покорить, это удаётся лишь единицам. Однако, у молодых и талантливых россиян есть уникальный шанс благодаря своим учебным достижениям, поучаствовать в экспедиции «Ледокол знаний». Более 80 детей осуществили это заветное желание.

Спустя 10 дней «Ледокол знаний» вернулся в Мурманск. Участники экспедиции на атомоходе «50 лет Победы» покорили Северный полюс. Это было не просто путешествие, а покорение самой северной точки в мире, так как добраться туда иногда получается с большим трудом. В высоких широтах часто бушует непогода, но в этот раз поход оказался очень удачным, признается капитан судна, который был на полюсе уже в 34-й раз.

Дмитрий Лобусов, капитан атомного ледокола «50 лет Победы»: «Нам повезло, мы по дороге на полюс встретили много судов, что, наверное, впервые в истории таких рейсов. Рейс удался, дети счастливые оказались, погода им благоприятствовала. Погода им благоприятствовала, если учесть, что перед этим мы делали рейс, было много тумана, плохая видимость, то здесь всё хорошо. И на полюсе, когда мы высаживались на лёд, посещая архипелаг Франца Иосифа, была шикарная погода. Надеюсь, все дети остались довольны и полны впечатлений».

Детям такое путешествие запомнится на всю жизнь. Они признаются, что без интернета было непривычно только в начале пути. Позже - знакомства друг с другом, насыщенная обучающая и развлекательная программы наполнили поход счастливыми моментами.

Александра Канаева, ученица Академии для одаренных детей им. Наяновой, г. Самара: «На территории ледокола у нас проходил вокальный конкурс «Арктикавидение», где я выступала со своей песней и победила. От этого у меня были просто бескрайние эмоции, я была безумно счастлива».

- Кто-нибудь помнит, с какой ноги шагнул на Северный полюс?

- С левой, я всегда шагаю с левой.

- А я с правой, наоборот.

На самом Северном полюсе ребята пробыли несколько часов. По словам мурманчанки Ксении Карпелянской, видеть снег для неё дело привычное, но на краю света он другой. Не как наш хрустящий под ногами.

Ксения Карпелянская, студентка Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого: «Там как будто бы не снег, а лед. Он не пушистый, а просто маленькие льдинки. Я помню, что мы были очень рады, что достигли этой точки, потому что к этому стремятся многие люди, а мы в достаточно юном возрасте смогли дойти до неё. И нам было интересно посмотреть, как там всё устроено. Мы проверили, там не «трутся спиной медведи о земную ось».

Да, среди участников экспедиции были и мурманчане. Они со школьниками из ещё 40 регионов России покорили заветную точку. Удалось им это не благодаря деньгам или знакомствам, а только с помощью собственных достижений. Ведь в путешествие отправляют финалистов проекта «Ледокол знаний. Homo Science project», победителей всероссийских конкурсов и олимпиад, краеведческого проекта «Юный полярник», участников образовательной программы «Атомфлот».

Михаил Мелещенко, ученик кадетской школы Мурманска: «Я призёр всероссийских олимпиад по русскому языку, обществознанию и экономике. Это путешествие было насыщено разными событиями: от встреч с дикой природой, наблюдениями за белым медведем и моржами, посещение птичьего базара, была насыщенной образовательная программа с лекциями от докторов физико-математических наук».

Ребята признаются, что они так сильно сдружились в путешествии, что, несмотря на жизнь в разных городах, будут продолжать общение дальше. Ведь их соединил не случай, а общая цель, которую они достигли.

Елизавета Крыга, ученица специализированного научного центра-школы при МГУ им. Колмогорова: «Я считаю, что мы обязательно все вместе будем встречаться и не раз. Потому что все мы активисты. Постоянно ездим по различным форумам. Также участвуем в различных мероприятиях от «Росатома», я думаю, мы будем ещё не раз их посещать. И, конечно, общаться в соцсетях».

Отметим, что во время экспедиции были зарегистрировано четыре рекорда России. На самом Северном полюсе: игра в шахматы с чемпионом мира по рапиду и самая массовая лекция на тему Арктики, а на борту ледокола самый массовый урок и самая массовая лепка белых медведей из полимерной глины.

Одним из приглашенных спикеров для лекций стал победитель конкурса «Учитель года России» Дмитрий Лутовинов из Орехово-Зуево. Он, кстати, как и дети, побывал на полюсе впервые.

Дмитрий Лутовинов, победитель конкурса «Учитель года России-2022»: «Арктика – это суровый, но действительно прекрасный край. Я никогда не забуду ощущения, когда на Северном полюсе мы смотрели и горизонт сливался с небом. Бескрайние льды, белое безмолвие, но именно в такие моменты у тебя есть возможность переосмыслить что-то в своей жизни ещё раз. Подумать, побыть наедине с собой. Мне кажется, именно на Северном полюсе идеальная точка, где это можно сделать».

Подобная экскурсия для школьников не просто развлечение или награда за успешную учебу. Это возможно путевка в успешную взрослую жизнь. Ведь попавшие на борт дети становятся потенциальными сотрудниками «Росатома». Руководитель госкорпорации признается, что таким образом они мотивируют ребят на перспективную карьеру.

Алексей Лихачев, генеральный директор Госкорпорации по атомной энергии «Росатом»: «В чём государственный смысл нашей работы? Поколение нынешних старшеклассников через какие-то 7-8 лет придёт работать на наше предприятие. И нам бы очень хотелось, чтобы и сточки зрения знаний и с точки зрения корпоративной культуры, но самое главное, с точки зрения любви к Родине, готовности служить своей Родине, эти ребята были максимально готовы».

А ещё Алексей Евгеньевич отметил, что очень завидует этой молодёжи. Ведь, несмотря на свой высокий статус, из-за плотного рабочего графика он ни разу так и не был на Северном полюсе. Поэтому с особым трепетом, как и встречающие путешественников, журналисты, слушает рассказы уже можно сказать, опытных полярников.

Передав «Кристалл знаний» на хранение в Мурманский информационный центр по атомной энергии, школьники покинули борт атомохода, чем завершили своё путешествие. А ледокол «50 лет Победы» остался. Сейчас его ждёт обслуживание и ориентировочно через месяц новый рейс. На этот раз судно отправится по трассе Севморпути.