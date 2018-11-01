Тамара Прямикова поклялась верно служить населению города-героя Мурманска!

Сегодня состоялась инаугурация главы муниципального образования город Мурманск. В должность вступила первая в истории столицы Заполярья женщина-мэр.

Тамара Прямикова пять раз избиралась в Совет депутатов города Мурманска. Депутат с таким большим политическим опытом в горсовете единственный. Наверное, именно поэтому парламентарии заполярной столицы за её кандидатуру проголосовали единогласно.

Самая торжественная часть церемонии инаугурации - присяга. Именно с этого момента Тамара Прямикова официально стала главой муниципального образования.

- Клянусь при осуществлении полномочий главы муниципального образования город Мурманск соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, законы Мурманской области, Устав муниципального образования город Мурманск и другие правовые нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, - говорит

Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск, -уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению города-героя Мурманска.

После присяги звучали поздравления, обещания оказывать всестороннюю поддержку и самые добрые слова в адрес нового главы Мурманска.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун отметила именно женскую природу долго, упорно и кропотливо идти к намеченной цели, заботиться о других, быть настоящей матерью и хозяйкой.

А заместитель председателя областной Думы предложил в случае необходимости подставить плечо и поздравил по морскому обычаю. «Вашему кораблю - семь футов под килем и попутного ветра», - сказал Владимир Мищенко, заместитель председателя Мурманской областной Думы.

Участники инаугурации отметили женскую чуткость Тамары Прямиковой и умение не просто руководить, а понимать каждого, направлять – сказывается педагогический стаж.

Фактически Тамара Ивановна стала 33-й главой Мурманска. И первой женщиной руководителем областного центра.