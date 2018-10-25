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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.10.18 19:30

Тамаре Прямиковой вручили штурвал управления Мурманском

Сегодня вечерний выпуск новостей начинается с официальной  хроники. На заседании горсовета депутаты избрали нового главу муниципального образования. Впервые за историю столицы Заполярья пост мера Мурманска заняла женщина - Тамара Прямикова.

Сегодня состоялось очередное заседание Совета депутатов города Мурманска пятого созыва. Одним из основных в повестке дня стал вопрос избрания главы муниципального образования город Мурманск.

Напомним, согласно Уставу областного центра высшее должностное лицо выбирается из состава депутатов. По итогам тайного голосования принято единогласное решение избрать на должность главы муниципального образования Тамару Прямикову. В составе Совета депутатов Мурманска Тамара Прямикова с первого созыва – с 1996 года. С 2007 года дважды избиралась заместителем председателя Совета.

– Сегодня Мурманск – устремленный в будущее современный город. С каждым годом он меняется к лучшему, обновляется облик города, создаются комфортные условия для труда, учебы, отдыха и самое главное для жизни. В наших силах сделать его еще красивее и уютнее. Я уверена в возможностях нашей сплоченной команды – а в ней все мы, мурманчане, – подчеркнула временно исполняющий полномочия главы муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся различных сфер городской жизни, в том числе внесения изменений в муниципальные правовые акты.

– Продолжается работа по формированию городского бюджета на следующий год и плановый период 2020 и 2021 годов. Важно, чтобы этот документ был сбалансированным и учитывал все направления деятельности муниципалитета, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Также депутаты приняли решение наградить почётным знаком «За заслуги пред городом Мурманском» председателя Союза организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных союзов» Александра Леонидовича Первухина.

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