Таможня даёт добро

Мурманская таможня представила журналистам результаты своей работы за 2018 год и начало 2019. Многие показатели деятельности ведомства значительно увеличились и это несмотря на то, что многие граждане до сих пор не успели подстроиться под новые законы.

Внешнеторговый оборот Мурманской таможни в прошлом году увеличился на 2% и составил почти семь миллиардов долларов США. Из этих средств в государственную казну было перечислено чуть более пяти миллиардов рублей.

«Достаточно активно у нас ведётся работа, не только связанная с импортом и экспортом. Активно вводится форма пост-контроля и таможенного аудита. Этим занимается у нас отдел таможенного контроля после выпуска товара, который проводит проверку хозяйствующих субъектов, которые занимаются импортными и экспортными операциями», - сообщил журналистам Олег Макарский, и.о. начальника Мурманской таможни.

Такие меры позволяют не только уберечь российских потребителей от товаров сомнительного качества, но и реализовывать внешнюю торговую политику в полном соответствии с отечественными законами.

Во время конференции начальник Мурманской таможни рассказал о нововведениях, касающихся беспошлинного провоза товаров на территорию России, которые вступили в силу с 1 января. «Если раньше можно было ввести товаров беспошлинно до 1500 евро и 50 кг, то с 1 января текущего года эта норма составляет 500 евро и 25 кг на одно лицо, которое пересекает границу, - напомнил Олег Макарский, и.о. начальника Мурманской таможни. - Это связано со всеми пунктами пропуска, кроме воздушного».

При передвижении воздушным транспортом нормы остались без изменений. В этом случае, вес ввозимых товаров может составлять 50 килограммов общей стоимостью не более 10000 евро.