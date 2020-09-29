Танцевальную терапию проходят дети с ограниченными возможностями здоровья в студии «World Dance Campus»

Идея помогать детям-инвалидам с помощью занятий танцами пришла Сергею Аникиеву давно, но места для проведения тренировок тогда не было. Спустя некоторое время у него появился собственный зал, и мечта стала реальностью – вот уже более года на базе студии «World Dance Campus» проводятся бесплатные занятия для маленьких северян с ограниченными возможностями здоровья.

Сергей Аникиев, руководитель студии танцев «World Dance Campus»: «Урок я построил так, чтобы им было интересно. Комбинировал с разными видами деятельности, то есть у ребятишек должна быть не постоянно какая-то нагрузка. Мы позанимаемся, поиграем, отдохнём, поговорим».

Упражнения и особое отношение положительно влияют на координацию движений и общее самочувствие ребят. Они с радостью ходят на танцы и усердно повторяют движения за тренером. А ещё такие занятия – это отличная возможность найти новых друзей.

Ирина Волохова, мама: «Очень нам здесь нравится, потому что ребята с разными нарушениями, они учатся общаться, учатся взаимодействовать между собой».

Изначально специальная танцевальная группа была рассчитана на детей больных диабетом. От физических нагрузок у них реально снижается уровень сахара в крови и к тому же поднимается настроение. Позже, по инициативе Сергея, к занятиям присоединились ребята с аутизмом и проблемами опорно-двигательного аппарата. Это стало возможно в рамках реализации нескольких социальных проектов.

Герман Иванов, региональный координатор проекта «Центр поддержки гражданских инициатив»: «У нас есть проект «Делай детям добро, три «Д», есть проект «Парус доверия». Они направлены на поддержку детей с различными особенностями. Так получилось, что в этом проекте «Скажем диабету – нет» на базе студии танцев и при педагогической поддержке Сергея все эти проекты как бы слились воедино».

Спортивные занятия и общение с окружающими, кроме всего прочего, помогают маленьким северянам избежать однообразия будней, навязанного диагнозом.