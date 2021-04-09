Танцевальный коллектив «Радость» вновь в числе лучших

Ансамбль танца «Радость» стал победителем в Международном конкурсе «Танцемания». Первое место присудили мурманчанам за народный танец «Заплетись плетень».

Лариса Федоровна Феоктистова полвека посвятила танцам. Под её руководством ансамбль «Радость» стал настоящей визитной карточкой Мурманской области. В их танцевальной копилке есть номера различных хореографических направлений, но народное занимает ведущую роль. По словам Ларисы Федоровны, он ценен тем, что показывает настоящие переживания, культуру и темперамент народа.

Недавно коллектив вернулся с победой с престижного Международного конкурса «Танцемания», который был организован в Москве. Ансамбль занял первое место.

Лариса Феоктистова, художественный руководитель Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость»: «Когда мы увидели финал, а это 5000 человек, 200 коллективов, вся география России, ДНР, Беларусь, когда гала-концерт длился 7 часов и метро уже было закрыто… Как мы добирались, не буду рассказывать, но это море танца. Сначала все устали, а сейчас все пишут в этом чате, как это было здорово и незабываемо».

Ансамбль представил хороводную плясовую Брянской области «Заплетись плетень». В танце продумано все — от деталей костюмов до каждого наклона головы.

От артистов, на которых смотрят сотни зрителей, требуется максимальная концентрация.

Полина Мулёва, артистка ансамбля танца «Радость»: «Волнение было, но ты выходишь на сцену, надо постоянно держать улыбку, чтобы ни случилось, даже если развязался шнурок на концерте или кто-то поскользнулся и упал. Держишь лицо всегда, смотришь зрителю в глаза, сверкаешь глазами, улыбка и эмоции».

Отдохнуть коллективу не удастся, им предстоят дальнейшие репетиции и кропотливая работа, чтобы оставаться лучшими.