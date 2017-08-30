Танцуй и крути!

В Ледовом дворце спорта Мурманска прошёл фестиваль по фан-спорту «Ети спиннер фест». Гвоздём программы стали соревнования по кручению, недавно вошедших в моду, спиннеров.

Желающих принять участие во всевозможных соревнованиях собралось больше сотни. Тут и мастера йо-йо, и поклонники спиннеров, и любители финрер-бордов и даже танцоры. Участникам от 6 до 20 лет, но соревноваться они будут в одинаковых условиях - стоя, как полагается настоящим спортсменам, плечом к плечу.

Несмотря на то, что эта игрушка была изобретена ещё в 90- годы прошлого года, в России популярной она стала только сейчас. Об этом журналистам «Арктик-ТВ» рассказал юный участник соревнований Тимур Югрин. Мальчик не только решил посоревноваться в кручении, он так же проявил изобретательность и сам сделал маленький спиннер для конкурса.

- Спиннер – это такая штука-антистресс. Её сознал 20 лет назад один человек, - рассказывает Тимур Юргин, участник соревнований. – Долгое время об этом никто не знал. А вот сейчас они стали популярными. Свой спиннер я сделал для категории самого маленького спиннера.

Но какой молодёжный фестиваль может обойтись без зажигательных танцев? А чтобы не терять основную идею феста – участники соревнований танцуют в паре со спиннером.

Юная мурманчанка Анастасия Лознухо занимается брейк дансем с пяти лет. Несмотря на такой юный возраст, девочка уже стала профессионалом своего дела: участвовала не только в региональных соревнованиях, но и во всероссийских. Сегодня девочка пришла попробовать себя в новомодном течении фристайла со спиннером, где так же стала победителем.

«Ети спиннер фест» проводится регулярно в рамках школьной ярмарки. Подобные мероприятия скрашивают досуг последних дней школьных каникул. Так же это отличная возможность познакомиться с друзьями по интересам и похвастаться своими навыками.