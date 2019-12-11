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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.12.19 19:30

Танцуй ради жизни!

Танцы – залог здоровья, заявляют участники танцевальных коллективов большого ЗАТО. В рамках «Декады SOS» в Полярном прошёл фестиваль танцевального искусства «Большие танцы по-александровски».

Искусству танцевать Соня из Снежногорска учится с раннего детства. В коллектив «Ритм» девушка попала сравнительно недавно, но уже подаёт большие надежды.

«Для меня это значимый конкурс, потому что участвую в нём впервые и мне, если честно, немного страшно», - делится своими ощущениями Софья Урановская, объединение «Ритм», г. Снежногорск.

Страшно и другим участницам «Ритма» - сегодня они выступают без педагога, так как Ирина Девочкина отправилась на игру КВН в Москву. Девчонки знаменитого на всю область хореографа просто не имели права проиграть. И копилка наград коллектива пополнилась новой.

«Танец «Ласточка» - он очень душевный, - рассказывают Анжелика Хомитова и Ксения Константинова, объединение «Ритм», г. Снежногорск. - Мы готовились очень усердно, старались, долго очень готовились».

Проникновенными хореографическими номерами отличились и другие танцевальные объединения большого ЗАТО.

«Готовились к фестивалю долго, шили новые костюмы и старались выделиться оригинальными постановками, охватить несколько жанров, номинаций и категорий, - рассказывает Надежда Проурзина, педагог дополнительного образования, хореограф объединения «Фантазия», г. Полярный. - Сегодня «Фантазия» представляет постановки лирического характера и задорного, весёлого. Обратимся к теме войны в преддверии великого Праздника Победы, несколько номеров будут на тему Великой Отечественной войны».

Премьерный номер представили малыши ансамбля «Веснушки». С начала учебного года хореограф прорабатывала и репетировала с ребятами каждый отдельный элемент, чтобы выступление юных танцоров ничем не отличалось от программ более опытных коллективов.

«Очень хороший фестиваль, мы участвуем в нём  не первый год, стараемся что-то занять, привезти себе домой,  - рассказывает Татьяна Серёгина, руководитель хореографического ансамбля «Веснушки», г. Полярный. - Хорош фестиваль тем, что даёт много потенциала всем детям».

Оценить выступления артистов предложили и сверстникам участников. Молодёжное жюри должно было дать независимую оценку каждого номера.

«Все по-разному оценивают и прийти к общему выводу очень сложно, - поясняет Ирина и Ксения, молодёжное жюри конкурса «Большие танцы по-александровски». - Я думаю, что сложнее танцевать. Надо показать всё, на что ты способен, надо не накосячить, надо держаться в команде, особенно, если солисты танцуют».

Благодаря компетентному жюри награды нашли своих обладателей. Среди 130 участников и 11 детских коллективов в каждой номинации определили победителей и призёров, самым лучшим вручили кубки больших танцев по-александровски.

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