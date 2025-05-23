Танцы на зебре – это не для слабых!

Нужно иметь большое мужество, чтобы выйти к потоку автомобилей и обратить на себя внимание. Дети и сотрудники ГАИ обратили внимание на то, что малыши тоже часть дорожного движения.

Мурманские водители были удивлены, увидев ростовую куклу зебры на одном из пешеходных переходов Мурманска. Таким способом сотрудники автоинспекции решили обратить их внимание на проблему детской аварийности. Сопровождали заметного со всех сторон персонажа из мультфильма школьники.

Елена Борисова, инспектор ГАИ по г. Мурманску: «Сейчас в Мурманске проходит широкомасштабная акция «Внимание, дети!». В связи с этим, наши воспитанники Дома творчества подготовили интересную акцию, она называется «Будь виден и заметен на пешеходном переходе». Сегодня они продемонстрируют танцы, используя таким образом зебру, яркие движения и всё это будет направлено на привлечение общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма».

В последнее время в Мурманске растёт число ДТП с юными пешеходами. Но это не значит, что в авариях виноваты только автолюбители. Дети, не зная правил дорожного движения, сами зачастую пренебрегают своей безопасностью: переходят дорогу в неположенном месте, не учитывают в силу возраста слепые зоны транспортных средств, не могут спрогнозировать ту или иную опасность на дороге. При этом многие отлично знают правила и сигналы светофора.

Матвей Кийко, участник акции «Будь виден и заметен на пешеходном переходе»: «Когда переходим пешеходный переход, то мы смотрим сначала налево, доходим до середины, а потом уже смотрим направо».

– На какой свет нужно переходить дорогу?

– Надо переходить её на зелёный свет.

Чаще всего ЧП происходят из-за невнимательности со стороны детей, а также из-за несоблюдения скоростного режима водителями. Всего за 2025 год в Мурманске уже произошло 12 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние, а 8 из них – наезды на несовершеннолетних. Поэтому важно не только соблюдать правила дорожного движения, но и быть предельно внимательными.