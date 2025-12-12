Танец любви и страсти завоёвывает сердца северян

Танго – танец любви и страсти. Его ритмы будоражат чувства людей по всему миру, с каждым годом становясь всё популярней для изучения. И даже на севере можно погрузиться в чарующие южные ритмы. Это не так сложно, если есть большое желание.

Существуют два основных сложившихся вида танго: аргентинское и бальное. Они отличаются друг от друга по стилистике исполнения и музыкальной основе. В Мурманске есть несколько школ, где обучают всем его направлениям.

Танго зародился в конце XIX века в портовых районах на границе Уругвая и Аргентины. Там звучали африканские ритмы тангано, гаванская хабанера, аргентинская милонга и песни пажадоров. Смешение этих и других мелодий разных народов стали со временем частью танца страсти.

Ольга Бычкова, инструктор по аргентинскому танго: «Танго - не сложный танец. Это танец социальный. Любой человек с любым уровнем физической подготовки может научиться».

Изначально танго был парным танцем, но только мужским. В нём партнеры боролись за внимание женщины. Кто побеждал, завоевывал прекрасную даму. Но со временем всё изменилось и теперь партнёры в танго противоположного пола. А ещё эволюция танго привела к тому, что его можно танцевать даже соло.

Ольга Бычкова, инструктор по аргентинскому танго: «Сама философия аргентинского танго подразумевает, что мы танцуем в паре. Но так как у нас в России мужчины не очень любят танцевать, а больше любят девушки танцевать, то мы танцуем сольно».

Ольга Тищенко хотела научиться танго с 15 лет и лишь сейчас сбывается её мечта. Правда, пока ей отведена сольная партия, но мурманчанка уверена, что партнёр найдёт её по звукам чарующей мелодии.

Ольга Тищенко, танцор: «Буквально в этом году в июне месяце я наклеила на карту желаний именно картинку, что я танцую танго. Правда, не сольное, а с партнёром, но какая разница».

В ритме танго можно не только показать страсть, но и признаться в большой любви. Чувственные мелодии этого танца много раз соединяли сердца людей и продолжат это делать на любом континенте Земли.