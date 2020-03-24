Танк Т-34 из Полярного украсит экспозицию «Эшелона Победы»

У экспоната краеведческого музея Полярного началась «вторая жизнь». Танк Т-34 примет участие в акции «Эшелон Победы».

С 3 по 8 мая в честь 75-летия Победы советского народа над фашизмом по девяти городам и населенным пунктам Архангельской и Мурманской областей проедет агитпоезд «Эшелон Победы». Украсит мобильную экспозицию и экспонат из Полярного.

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Железнодорожный состав, состоящий из 14 вагонов, будет представлять военную технику, интерактивную площадку Северного флота, сценическую площадку агитбригады Театра Северного флота и ансамбля Северного флота, которые примут участие в этой акции. И наш танк Т-34 будет самым ценным экспонатом этого эшелона».

Сейчас танк проходит ремонтные и реставрационные работы.

«Эшелон Победы» совершит остановки в Кандалакше, Полярных Зорях, Ковдоре, Заполярном и Никеле. Накануне праздника Победы состав прибудет в Мурманск. А уже 15 мая танк Т-34 вернётся в музей.