Танкер «Академик Пашин» вернулся в Мурманск из дальнего похода

Экипаж корабля в акваториях Атлантического и Индийского океанов, а также Красного и Средиземного морей выполнял задачи материально-технического обеспечения кораблей и судов Военно-морского флота.

Так ярко встретили экипаж Среднего морского танкера Северного флота «Академик Пашин», который прибыл в порт приписки из дальнего похода, во время которого военнослужащие обеспечивали снабжение кораблей нашего Военно-морского флота.

Дмитрий Украинец, заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению: «В море вы решали все поставленные задачи. Все задачи решены с высокой степенью, высокой оценкой командования флотом. Поэтому вы молодцы, очень приятно слышать было на сборах главнокомандующим Военно-морским флотом тёплые слова в отношении экипажа танкера, о высоком мастерстве и профессионализме, который отмечают все».

Кроме поздравлений и грамот от имени командующего Северным флотом экипаж ждал традиционный сюрприз – жареный поросёнок. К слову, такой подарок символизирует домашний очаг.

Михаил Суханов, капитан среднего морского танкера «Академик Пашин: «Было обеспечение отряда кораблей Северного флота «Горшков» и «Чикин» во время неофициального визита на Кубу. Мы приняли на Кубе участие в некоторых мероприятиях, представляли там ВМФ России в ходе этого визита. В принципе, поход завершился благополучно».

За время дальнего похода экипаж танкера произвёл 34 пополнения запасов боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России, передал более восьми с половиной тысяч тонн горючесмазочных материалов, более 520 тонн пресной воды и свыше 50 тонн продовольствия.