ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫНачалась регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.09.25 19:30

Танкер Северного флота «Вязьма» вернулся в Мурманск

Он обеспечивал корабли и суда ВМФ России на протяжении 10 месяцев.

Яркий и трогательный плакат «Мы тебя очень ждали!» в руках родственников одного из военнослужащих, слёзы радости и торжественное построение… Так встречали членов экипажа танкера Северного флота «Вязьма» в Мурманске.

Константин Новиков, капитан танкера Северного флота «Вязьма»: «Товарищ заместитель командующего, танкер «Вязьма» выполнил в полном объёме поставленные задачи командования. Личный состав здоров».

В течение 10 месяцев экипаж «Вязьмы» выполнял задачи по материально-техническому обеспечению кораблей и судов Военно-морского флота России в акваториях Средиземного моря и Северо-Восточной Атлантики, принял участие в российско-египетском военно-морском учении «Мост дружбы - 2025», заправил более 90 кораблей и судов.

За время дальнего похода танкер прошёл более 32 тысяч морских миль.

Дмитрий Украинец, заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению: «Благодарю вас за выполненную сложнейшую морскую мужскую работу, несмотря на то что в ваших рядах есть и прекрасная половина нашего человечества. То, что вы решением своей задачи дали возможность выполнить много других стратегических задач, которые позволили сохранить и преумножить место России на мировой арене».

На торжественной встрече капитану танкера вручили почётную грамоту Президента России за заслуги в укреплении обороноспособности государства, ряд членов экипажа были удостоены личных наград и грамот, а по традиции прибывшему из дальнего похода экипажу достался жареный поросёнок.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В первом полугодии 2025 года инвестиции в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области выросли на 1,8%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 17 копеек, евро снижается почти на 55 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Региональный оператор Мурманской области завершает летнюю кампанию по замене поврежденных мусорных контейнеров-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»