Танкер Северного флота «Вязьма» вернулся в Мурманск

Он обеспечивал корабли и суда ВМФ России на протяжении 10 месяцев.

Яркий и трогательный плакат «Мы тебя очень ждали!» в руках родственников одного из военнослужащих, слёзы радости и торжественное построение… Так встречали членов экипажа танкера Северного флота «Вязьма» в Мурманске.

Константин Новиков, капитан танкера Северного флота «Вязьма»: «Товарищ заместитель командующего, танкер «Вязьма» выполнил в полном объёме поставленные задачи командования. Личный состав здоров».

В течение 10 месяцев экипаж «Вязьмы» выполнял задачи по материально-техническому обеспечению кораблей и судов Военно-морского флота России в акваториях Средиземного моря и Северо-Восточной Атлантики, принял участие в российско-египетском военно-морском учении «Мост дружбы - 2025», заправил более 90 кораблей и судов.

За время дальнего похода танкер прошёл более 32 тысяч морских миль.

Дмитрий Украинец, заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению: «Благодарю вас за выполненную сложнейшую морскую мужскую работу, несмотря на то что в ваших рядах есть и прекрасная половина нашего человечества. То, что вы решением своей задачи дали возможность выполнить много других стратегических задач, которые позволили сохранить и преумножить место России на мировой арене».

На торжественной встрече капитану танкера вручили почётную грамоту Президента России за заслуги в укреплении обороноспособности государства, ряд членов экипажа были удостоены личных наград и грамот, а по традиции прибывшему из дальнего похода экипажу достался жареный поросёнок.