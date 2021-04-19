Танкер «Вязьма» и буксир «Николай Чикер» вернулись на Северный флот из дальнего похода

В течение двух с половиной месяцев экипаж «Вязьмы» обеспечивал дальний поход новейшего фрегата «Адмирала флота Касатонова» в Средиземном море. Охрану танкера от возможного нападения с воды вела группа морских пехотинцев из гарнизона Спутник.

Судно находилось в море более 80 дней и прошло около 13 тысяч морских миль. Моряками была выполнена 31 передача топлива, воды и других полезных грузов на российские корабли в Средиземном море и в Атлантике общем количеством более 4000 тонн.

До этого в Североморск вернулся спасательный буксир «Николай Чикер», который выполнял задачи поисково-спасательного обеспечения в Средиземном море. Буксир находился в длительном плавании более трёх с половиной месяцев.