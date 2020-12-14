Танкисты армейского корпуса Северного флота отработали вождение боевых машин по сложному рельефу местности

Это были первые занятия в новом учебном периоде.

15 танков Т-80 - это огромная сила, но многотонной бронированной машиной ещё нужно уметь управлять. В умелых руках транспортные средства пройдут даже по целине как пушинка, нырнут в овраг на огромной скорости, не потеряв управление. И залетят на эстакаду в лучших традициях ралли рейдов.

Но за филигранной ездой – сотни моточасов тренировок. Каждый из 70 бойцов, участников этих учений, в отличие от танкистов, служивших, например, в средней полосе, должен делать всё вышеперечисленное зимой, едва ли не в полной темноте, ведь полярная ночь, снег и низкие температуры - неотъемлемая часть службы в Арктике.