Танкисты мотострелковой бригады Северного флота провели на полигоне в Печенгском района учение с боевой стрельбой

150 военнослужащих, более 30 единиц боевой и специальной техники, в том числе танки Т-80БВМ, двухзвенные вездеходы «Алеут» и автомобили «КамАЗ» приняли участие в крупном учении.

Уложиться в временные нормативы только одна из многочисленных задач мотострелков. Участники тренировки отработали навыки ведении огня по целям, элементы эвакуации раненых бойцов и подбитой техники, сообщил Николай Уроженко, командир танкового батальона мотострелковой бригады Северного флота.