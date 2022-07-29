Танкисты отдельной мотострелковой бригады Северного флота осваивали «танковую карусель»

В Мурманской области танкисты отдельной мотострелковой бригады Северного флота совершенствуют свои навыки ведения боя на танках Т-80 БВМ с учётом опыта современных военных конфликтов.

В Мурманской области танкисты отдельной мотострелковой бригады Северного флота совершенствуют свои навыки ведения боя на танках Т-80 БВМ с учётом опыта современных военных конфликтов.

Занятия с танковыми экипажами по вождению боевых машин, тактике действий и огневой подготовке проводят офицеры, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции.

В процессе занятий на полигоне танкисты отрабатывают непрерывное ведение огня по условному противнику в паре, когда один экипаж прикрывает второй при поочередной смене огневых позиций. Такую тактику ведения боя называют «танковой каруселью». На Северном флоте этот элемент подготовки танкистов усложнили – сектора стрельбы и последовательность поднятия мишеней заранее экипажам неизвестны. Вдобавок, военным в ходе выполнения упражнения необходимо использовать естественные укрытия.