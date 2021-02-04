Танкисты провели контрольные стрельбы на полигоне в Печенгском районе

На занятия по огневой подготовке было привлечено более 80 военнослужащих и более 10 единиц «арктических» танков Т-80.

Танкисты вели огонь по мишеням во время движения на расстоянии до 2000 метров. Также военнослужащие отработали стрельбу из крупнокалиберного пулемёта «Корд» по наземным и воздушным целям. По условию выполнения упражнения каждому экипажу выдавали по три штатных артиллерийских снаряда, а также 35 патронов к спаренному пулемёту.

В ходе стрельб танковые экипажи отработали нормативы по загрузке боеприпасов, переводу боевых машин из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатных пулеметов ПКТ и «Корд».

Особое внимание в ходе занятия уделялось слаженности действий экипажей «арктических» танков.

Танк Т-80БВМ оснащён газотурбинным двигателем, адаптированным для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера и Арктики. Танковый батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота был полностью перевооружён на эти машины в 2019 году.