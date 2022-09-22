Танкисты Северного флота отработали тактику ведения боевых действий в Арктике

Во время тренировки они отработали совместные действия с подразделениями артиллерии, систем залпового огня «Град».

Танкисты выполнили стрельбу из 125-мм-вых пушек Т-80БВМ штатными снарядами по различным целям в движении на расстоянии до 5000 метров. Мишени имитировали бронетехнику, атакующую группу пехоты и безоткатное орудие.

Экипажи применили тактику ведения боя под названием «танковая карусель», когда боевые машины находятся в непрерывном движении с постоянной сменой огневой позиций и ведут стрельбу по условному противнику. Данная тактика развивает у танкистов реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевых задач.