Танкисты Северного флота провели контрольные занятия по боевой подготовке за летний период обучения

Экзамен экипажи бронированных машин сдавали на одном из полигонов в Печенгском округе.

Дважды давать команду танкистам не нужно. Бронированные машины срываются с места. Стрелять экипажу придётся против солнца, а во время учений по боевой подготовке оно держится в зените, по движущимся мишеням.

Танкисты отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота демонстрируют то, чему научились за летний период обучения, и это далеко не только филигранное вождение многотонной машины. Но и стрельба из штатных пулеметов, установленных на броне.

А вот это упреждение требует особой концентрации от механиков-водителей. Их задача загнать широкую машину в ров. Судя по кадрам, расстояние между стенками укрытия и корпусом не больше 15-20 сантиметров с каждой из сторон.

Сейчас на вооружении танкового батальона стоят современные «арктические» машины Т-80БВМ.

Рамиль Хузеев, командир танкового взвода отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота: «Обучались на 72-х, но по техсостоянию машины не отличаются. Обучаемся и познаем новые «арктические» машины».