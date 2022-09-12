«Танковая карусель» и «танковый вальс»: Северный флот отпраздновал День танкиста

Танкисты Северного флота свой профессиональный праздник отметили на полигоне недалеко от посёлка Корзуново. Всё началось с церемонии награждения экипажей боевых машин, отличившихся во время специальной военной операции.

Зрителям продемонстрировали возможности танков Т-80 БВМ. Среди элементов была и стрельба в прыжке с трамплина, и «танковая карусель», и даже «танковый вальс». Также зрители могли вживую посмотреть на работу боевых двоек Т-80 при обороне и в наступлении. Под впечатлением оказались как взрослые, так и совсем маленькие северяне.

Безупречное владение боевой машиной и системой управления огнём продемонстрировал и женский танковый экипаж. Девушки смогли легко забить гвоздь и разрезать дыню танковой пушкой. К слову, до этого они уже выступали на форуме «Армия-2022».

Ирина Ускова, наводчик: «Тренировки проходили ежедневно с 10 августа. Мы участвовали на форуме, выступили отлично. Только неделю назад приехали сюда, неделю отдохнули и ежедневно здесь занимались, готовились к Дню танкиста».

Гостей праздника буквально покорила площадка вождения бронетехники. Здесь под контролем опытных инструкторов все желающие могли прокатиться «на броне». А для тех, кто предпочитает лёгкое стрелковое оружие многотонным машинам, было организованно стрельбище, где зрители под руководством бойцов могли посоревноваться в меткости.