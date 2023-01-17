Тапочки, халат крепкое здоровье и вера – готовимся к крещенским купаниям со специалистами

Север – родина смелых. И это не просто громкие слова, а скорее кредо многих представителей нашего региона. Окунуться в ледяную воду? Запросто! Северяне, практикующие зимнее плавание, вспоминают первое погружение в прорубь каждый раз с воодушевлением.

Леон Мирошник, спортсмен, рекордсмен России по стронгмену: «Это всплеск адреналина, просто хотелось кричать. Не знаю конечно, никакое кофе с этой энергией не сравнится, она меня просто распирала изнутри».

Как утверждает Леон Мирошник, спортсмен и рекордсмен России по стронгмену, моржевание – это экстремальное испытание для человека. Поэтому нужно к нему подготовиться.

Леон Мирошник, спортсмен, рекордсмен России по стронгмену: «Начать надо с локального контрастного душа. Сначала стопы - горячая и холодная вода несколько дней, потом по колено, по пояс, тело. Надо делать воздушные ванны: выйти на балкон, если нет балкона выйти на улицу, где-то прогулка, раздеться на пару минут».

Контрастный душ закаливает тело, как раз то, что нужно для погружения в прорубь.

Зачастую вместе с желанием окунуться в ледяной воду человека сопровождают страхи. О том как с ними бороться, расскажет психолог Ирина Громова.

Ирина Громова, психолог: «Если человек это делает в первый раз, то страх надо воспринимать как норму. В момент, когда мы опускаемся в воду, перехватить дыхание. Дышим, понимаем, что это нормально. Надо помочь просто себе справиться с этой эмоцией. Решили и ныряем».

Успокоиться в стрессовой ситуации бывает непросто, к примеру, надо дышать определённым способом или даже посчитать до десяти.

Ирина Громова, психолог: «Самое простое упражнение в состоянии страха и тревоги - вернуть себя в тело. Это очень простое упражнение, когда мы себя немножко приобнимем и начинаем постукивать, простукиваем себя по ручкам. Возвращаем себя в тело, в состояние: я слышу, что я слышу я вижу и чувствую то, что я чувствую – холод, страх. Это нормально».

Тперь мы знаем о подготовке тела и мыслей к моржеванию. А вот как получить удовольствие и сделать испытание на прочность обыденностью, расскажет активист клуба любителей зимнего плавания в Мурманске.

Артём Собинин, представитель клуба любителей зимнего плавания: «Первый раз это было много лет назад, в начале двухтысячных годов, я был на учёбе в Архангельске. Вдруг с друзьями вспомнили, что Крещение, нужно пойти хотя бы умыть личико. Пошли мыть личико, но почему-то окунулись полностью. Эмоции запомнились навсегда и теперь регулярно вот хожу моржуюсь».

Артёма Собинин, любитель зимнего плавания, поделился опытом с начинающими моржами.

Артём Собинин, представитель клуба любителей зимнего плавания: «Надо быть трезвым, алкогольного опьянения, потому что это вредно, даже опасно. Во-вторых, нужно подготовиться морально, чтобы сделать шаг в ледяную воду, во-вторых, понять, что от этого никто не умирал, если делать в добром здравии. Обязательно купаться нужно в отведённых для этого местах, чтобы не было трагических случаев, как это произошло, к сожалению, в прошлом году. Надо подготовиться: с собой необходимо взять тёплую одежду, чтобы потом утеплиться после прохладного заряда энергии. Надо с собой взять тапочки, чтобы не мёрзнуть босиком на снегу, взять можно халат, потому что может быть очередь перед погружением».

Не доводить организм до состояния алкогольного или иного опьянения, относится к здоровью бережно, рекомендуют и медицинские работники, выделяя ряд противопоказаний.

Михаил Торопов, заведующий отделением врачей общей практики многопрофильного медицинского центра поликлиники им. Н.И. Пирогова: «Людям, которые имеют хронические заболевания, сердечно лёгочной системы, нервной системы, неврология - это радикулиты, беременным женщинам надо это делать с большой осторожностью. Необязательно говорить, что это невозможно, если человек подготовлен в этом можно участвовать. Люди имеющие неврологические заболевания головного мозга -это эпилепсия, крайне нежелательно купание в холодной воде, оно может спровоцировать это заболевание».

Михаил Торопов, заведующий отделением врачей общей практики поликлиники многопрофильного медицинского центра имени Пирогова, и сам пробовал купаться в ледяной воде.

Михаил Николаевич Торопов, заведующий отделением врачей общей практики многопрофильного медицинского центра поликлиники им. Н.И. Пирогова: «Это был Праздник Севера. Просто на спор, одноклассники подзуживали: «А слабо?». Да, нет - не слабо. Физически в то время очень хорошо я был подготовлен: занимался, имел разряд спортивный. Поэтому на Празднике Севера в присутствии многих людей разделся, спокойно зашёл в прорубь, вышел, обтёрся полотенцем, оделся и пошёл домой».

Север – родина смелых. Это не просто громкие слова, а скорее образ жизни представителей нашего региона. Теперь, узнав практические советы от разных специалистов: врачей, психологов, активистов - любителей холодного плавания, спортсменов, северяне без труда смогут окунуться в прорубь на Крещение возле домика «моржей». Сделать этот можно будет в ночь с 18 на 19 января, купель откроют в 20.00.