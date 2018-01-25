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День за днём с «Арктик-ТВ»25.01.18 19:30

Тариф на проезд меняться не будет

О первом в этом году заседании Совета депутатов Мурманска жителям города, прежде всего, стоит знать о том, что именно сегодня народными избранниками решался вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Что же касается остальных вопросов, то, прежде всего, парламентарии говорили о планах работы в 2018 году. 

Сколько стоит проезд в общественном транспорте, знает, скорее всего, каждый житель Мурманска. Все уже привыкли к фиксированной сумме в 28 рублей. Понятно, что тариф, если и подрастёт, то его величина обычно строго регламентируется профильным комитетом и экономически обосновывается перевозчиком. Водителям, кондукторам и обслуживающему троллейбусы и автобусы персоналу нужно, если и не повышать, то индексировать зарплаты, а самому предприятию закупать новую технику и поддерживать старый подвижной  состав в строю. Если цена талончика вырастет даже на пару рублей, то северян это вряд ли обрадует. Так что депутаты горсовета на первом в году заседании приняли мудрое решение - не повышать стоимость проезда.

- Я думаю, что ближайшие полгода этот тариф меняться не будет, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Вы знаете, что в соответствии с законодательством, тарифы у нас меняются один раз в год. Если не появятся новые изменения в законе, то в течение этого года тариф меняться не будет.

Мурманские парламентарии оказались дальновиднее и многих своих коллег в отношении ситуации с новой системой расчёта надбавок бюджетникам. Из-за увеличения МРОТ у малооплачиваемых работников, которые получали  минимальную зарплату, в мае она должна подрасти. В администрации Мурманска уже подсчитали все дополнительные расходы и предполагают, что имеющегося финансирования хватит, все социальные обязательства перед сотрудниками учреждений бюджетной сферы городские власти обещают выполнить.

- Мы сегодня в первом приближении понимаем, какая сумма нужна, чтобы выполнить все обязательства по исполнению указов президента, по исполнению решения Конституционного суда, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Но эти поправки по процедуре не обязательно принимать сейчас. У нас полная обеспеченность всех бюджетных учреждений финансами по статье заработная плата.

Вопрос повышения зарплат будет внесён в повестку ближайших заседаний Совета депутатов города Мурманска. Сегодня же законотворцы, прежде всего, определялись с планом работ на 2018 год.

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