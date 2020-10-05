Тариф повышается - комфорт во дворах улучшается

Сотрудники управляющей компании «Севжилсервис» продолжают работы по благоустройству домов и прилежащих к ним территорий. Например, жители дома на улице Инженерной, 1 могут похвастаться ремонтом в подъездах и аккуратными газонами во дворах.

Дом по адресу Инженерная, 1 выгодно отличается от других многоэтажех, расположенных неподалеку. Здесь активные жители заботливо высаживают цветы под окнами, а специалисты компании «Севжилсервис» следят за чистотой и порядком во дворах и подъездах.

За лето представители жилищной организации отремонтировали козырьки домов и заборы вокруг палисадников. Такие работы стали возможными благодаря повышению тарифов.

Ирина Кузьмичёва, специалист отдела развития УК «Севжилсервис»: «Тариф вырос в два раза с тех пор, когда он был в размере в двадцать рублей с квадратного метра. Это дало нам возможность проводить дополнительные работы по благоустройству. А старый тариф позволял нам заниматься только обслуживанием общедомового имущества, обслуживанием инженерных сетей».

Отремонтирована здесь не только придомовая территория, но и подъезды. Теперь о старых почтовых ящика и исписанных хулиганами стенах жители забыли как о страшном сне.

Светлана Николаева, жительница дома на улице Инженерной: «Мы очень рады были ремонту, потому что очень давно его не было. Хотя тарифы подняли, но оно того стоило».

В доме на Инженерной, 1 проживают люди неравнодушные, поэтому можно с уверенностью сказать, что жильцы будут бережно относиться к ремонту, он ещё долго будет радовать их своей чистотой.