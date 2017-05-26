Тарифная закавыка и протекающая крыша

В столице Заполярья уже никого не удивишь протекающей крышей, но в начале марта неординарный случай произошёл в доме № 32 по улице Октябрьская – в квартире рухнула часть потолка. В ответ на жалобы жильцов коммунальщики прислали подрядчика, который предоставил смету на ремонт всего дома. Стоимость работ около 400 тысяч рублей, жильцы должны достать их из своего кармана.

Свою квартиру Анна с мужем купили 4 года назад и уже сразу начались проблемы: сначала потолок стал протекать, а потом и вовсе разрушаться. Части перекрытия стали осыпаться на новый навесной потолок. Ждать пока всё полностью сгниёт и жить в кошмарных условиях с маленьким ребёнком, семья Анны не может. Дом - это крепость, но в их случае - это прямая угроза жизни и здоровью.

- У меня семья и маленький ребёнок пяти лет, - рассказывает Анна Молчанова, житель разрушающегося дома. - Я переживаю очень сильно за его здоровье. Это случилось как раз перед её днём рождения, когда уже были приглашены гости. Я переживаю, что либо плита, либо куски камней упадут, а они огромные… Я не знаю, чем это вообще может кончиться.

Анна обратилась в жилищную инспекцию, она вынесла предписание управляющей компании провести текущий ремонт.

В ответ на это коммунальщики могут только развести руками, оказывается, деньги на ремонт в сборах от жильцов этого дома не предусмотрены.

- В 2008 году при проведении общего собрания собственников помещений мы обсуждали вопрос о том, что же будет входить в «содержание и текущий ремонт» многоквартирного дома, - говорит Дмитрий Афиногенов, начальник отдела УК «Севжилсервис». - По итогам общего собрания собственники приняли решение, что в договор управления будет входить только «содержание» а текущий ремонт входить не будет, поэтому средства на это договором не были предусмотрены.

Решение о том, что жильцы не будут платить ежемесячно за текущий ремонт, по словам управляющей компании, было принято несколько лет назад. В структуре расходов напротив этой графы стоит «0», собственники платят только за содержание дома. Тариф почти 22 рубля с квадратного метра.

В январе управляющая компания предложила жильцам повысить оплату за «содержание и ремонт» до 39 рублей с квадрата. В эту сумму уже был бы включён и текущий ремонт, который позволил бы привести в порядок и перекрытия. Однако, цифра собственников не устроила.

- За текущий ремонт они платили 0 рублей 0 копеек. Новый тариф жильцов дома не устроил, - рассказывает Ирина Кузьмичева, специалист отдела развития управляющей компании «Севжилсервис». - После этого было принято решение о расторжении договора с нашей организацией. Сейчас мы проводим работы только по содержанию дома.

На время переходного периода управление дома осталось за «Севжилсервисом».

- Я не знаю, как мы с этим будем бороться, - говорит Анна Молчанова, житель разрушающегося дома. - Мы будем судиться, я хочу добиться справедливости.

Как будет развиваться ситуации пока непонятно, несмотря на то, что взносы на текущий ремонт не были предусмотрены, Анна хочет добиться ремонта или замены перекрытий. Коммунальщики готовы и к судебным тяжбам и к передаче дома в управление ТСЖ, но всё равно настаивают на том, что не менявшиеся несколько лет тарифы, стоит пересмотреть.