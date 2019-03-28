Тарифное регулирование в Мурманской области находится под жёстким контролем

Руководители ресурсноснабжающих организаций, главы муниципалитетов и антимонопольщики обсудили вопросы тарифного регулирования в сфере ЖКХ на региональном семинаре в заполярной столице.

Семинары по вопросам тарифного регулирования проводятся в столице Заполярья уже шесть лет. В них принимают участие не только руководители ресурсоснабжающих организаций и главы муниципалитетов, но и специалисты федеральной антимонопольной службы.

«Мурманская область вписывается во все федеральные ограничения, которые установлены. Опять же повторюсь, нарушений по превышению ограничения не было. Плата населения выдерживается на установленном уровне, тарифы экономически обоснованы», - констатирует Алексей Матюхин, начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ УФАС России.

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин отметил, что в регионе хоть и оправданные, но очень высокие тарифы на теплоснабжение. Был разработан план экономических решений, чтобы исправить ситуацию. Но реализовать программу не удалось из-за резкого скачка цен на топливо в прошлом году. Мурманскую область называют мазутозависимым регионом, но недавно стало известно о возможной газификации области.

«Появилась перспектива по газификации, она произойдёт не завтра, но хотя бы в перспективе 2022-2023 годов у нас просматриваются варианты поступление сюда газа, - сообщил Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - Мы будем над этим работать».

Председатель областного комитета по тарифному регулированию заверил, что политика сдерживания роста тарифов продолжится. В первую очередь, на тепловую энергию. В муниципалитетах, где тарифы достигли максимального и экономически обоснованного уровня, повышения цен не будет. Таких в Мурманской области - 21.

«Для некоторых муниципальных образований, где базовые тарифы были исторически занижены, а это бывшие военные городки, мы системно проводим доведение уровня тарифов до экономически обоснованного, - отмечает Владимир Губинский, председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области, - потому что в противном случае, мы субсидируем разницу. Если раньше компенсация шла из Министерства обороны, то сейчас она перекладывается на бюджет региона».

Также Владимир Губинский пояснил, что повышение тарифов суммарно не должно превышать 4,8 процента в 2019 году.