ТАРКу «Пётр Великий» устроили серьёзную помывку

Северный флот дезинфекцирует свои объекты и корабли, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Накануне даже на флагмане - тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий» провели учение по специальной обработке корабля

На флагмане Северного флота крейсере «Пётр Великий» все здоровы и это не голословное заявление. Экипаж - больше тысячи моряков регулярно проходит медосмотр – процедуру простую, но обязательную.

Именно поэтому военные проводят профилактические учения, во время которых специалисты, облачённые в противогазы и костюмы химзащиты, обрабатывают поверхности палуб, надстроек, оружие и технические средства корабля дезинфицирующим раствором и паром.

Всего было продезинфицировано более одной тысячи квадратных метров поверхностей. Сейчас на кораблях Северного флота, находящихся в пунктах базирования, действует строгий санитарный и противоэпидемический режим.

Помимо флагмана «Пётр Великий» военнослужащие также провели дезинфекцию в военном гарнизоне посёлка Спутник. Морпехи обеззаразили военные объекты на территории соединения, жилые дома и места общего пользования. Такие мероприятия теперь ежедневны. Также обрабатываются контрольно-пропускные пункты, казармы, столовые, парковые зоны и транспортные средства после возвращения с рейса.