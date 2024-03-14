День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.03.24 12:00
Татьяна Абрамова: о Всероссийском просветительском онлайн-проекте «Учимся сами, обучаем ИИ»
Весь мир в ожидании – получится ли у искусственного интеллекта заменить человека? Уже сейчас нейросети умеют распознавать лица на фотографиях и речь в аудиозаписях, прогнозировать продажи товаров, предлагать рекомендации, создавать тексты, изображения, музыку и видео, отвечать на вопросы, переводить, улучшать качество контента, управлять устройствами, обрабатывать большие объёмы данных и выявлять закономерности.
Между тем, всё же необходимо понимать, как это работает и с чем мы столкнулись. В декабре прошлого года был дан старт Всероссийскому просветительскому онлайн-проекту «Учимся сами, обучаем ИИ». Его участниками стали мальчишки и девчонки в возрасте 12-16 лет - 92 человека от Иркутской до Мурманской области.
О том, как проходит обучение, какие цели у проекта и об ожидаемых результатов от его реализации сегодня идёт разговор с гостем программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Татьяной Васильевной Абрамовой, руководителем Музейно-выставочного центра «Галерея безопасности Мурманской области».
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