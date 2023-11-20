Татьяна Баланова и Елена Шмуйлович: о правовой помощи детям

20 ноября во многих регионах и городах нашей страны будет проходить Всероссийская акция «День правовой помощи детям», приуроченная к празднованию Всемирного дня ребёнка. Будет эта акция проходить и в нашем городе.

В этот день будут организованы мероприятия с участием органов юстиции и внутренних дел, органов государственной власти и местного самоуправления, будут организованы пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки и попечительства, детско-родительских отношений.

Дата 20 ноября выбрана не случайно. Она примечательна тем, что именно этого числа в 1959 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию прав ребёнка. Декларация прав ребёнка провозглашала равные права детей в области образования, воспитания, духовного и физического развития, социального обеспечения независимо от национальности, цвета кожи, имущественного положения, общественного происхождения и т.п.

Поэтому сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Татьяна Баланова, директор ГОБУ МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», и Елена Шмуйлович, педагог-психолог, начальник координационного центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подробно расскажут о правовой помощи детям в нашем регионе.