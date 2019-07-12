Татьяна Голикова заехала в глубинку

В Мурманск с рабочим визитом прибыла вице-премьер Татьяна Голикова. Вместе с исполняющим обязанности губернатора региона заместитель председателя правительства РФ побывала на строительной площадке нового детского сада в Североморске и в Мурманской областном онкодиспансере.

Строительство детского сада в Североморске началось всего 4 месяца назад, однако работы подходят к концу. Вице-премьер лично удостоверилась, что здание будет отвечать всем современным техническим требованиям, будет тёплым и надёжным, а детишкам хватит места для игр и занятия спортом.

Заместитель председателя правительства осталась довольной увиденным. Ведь новое дошкольное учреждение сможет вместить в себя 75 детей разных возрастов и даже ясли. Для каждой группы строители создадут отдельные площадки, учитывая возраст и особенности детей.

Но большее внимание Татьяна Голикова и исполняющий обязанности губернатора уделили областному онкодиспансеру. Представитель федерального правительства начала свой обход с неофициального общения с пациентами.

Как было отмечено во время осмотра медучреждения, что не всё оборудование в онкологическом центре соответствует требованиям нашего века. Радиологическое отделение остро нуждается в замене дорогостоящего оборудования, да и состояние самого помещения шокирует. Ремонт тут должен был состоятся в прошлом году, но из-за бюрократических тонкостей отложился на год. Скоро тут развернётся стройка, средства на которую уже выделены.

В ходе экскурсии заместитель председателя правительства понаблюдала за тем, как врачи реализуют проект «телемедицина» и с помощью интернета советуются со специалистами из других городов.

Молодые кадры тоже не остались без внимания столичной гостьи. И только после того, как все кабинеты были осмотрены, Татьяна Голикова смогла озвучить своё мнение и планы.

- Я знаю, что потенциал у области есть, регион демонстрировал в прошлом достаточно хорошие показатели по снижению смертности, - отметила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ. - Нам бы хотелось, чтобы позитивный тренд, который был тогда, был возобновлён. Мы к сожалению фиксируем по 2018 году и за предыдущий период рост показателей смертности от онкологических заболеваний. Несмотря на то, что показатели выявляемости, одногодичной, пятигодичной выживаемости в области лучше, чем в России.

Татьяна Голикова так же подчеркнула, что онкологическому диспансеру необходимо расширение площадей, увеличение количества специалистов, обновление оборудования и увеличение койкомест. Ведь аналогичных учреждений в регионе больше нет. На реализацию задуманного специалисты из федерального бюджета готовы выделить средства, помимо тех, что уже заложены в национальный проект.

На этом визит представителя правительства не закончился. Сегодня состоялось совещание, на котором обсуждались не только проблемы мурманского онкодиспансера.