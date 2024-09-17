День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.24 12:00
Татьяна Кременская: о диспансеризации и профилактическом мадицинском осмотре населения
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Последние комментарии
Николай
16.09.24 16:08
Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.
Комментарий к новости:В районном суде Мурманска продолжается рассмотрение дела банды Николая Качана
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
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