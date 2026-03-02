Татьяна Кудымова и Василина Урнышева: о конкурсе «Живая классика»

11 марта в Мурманске проведут муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». На сцене соберутся победители школьных туров, чтобы побороться за право представлять наш город на региональном этапе.

Конкурс «Живая классика» — это масштабное движение, которое уже много лет прививает подросткам вкус к чтению.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Татьяна Кудымова, методист, заведующая организационно-массовой работой ДДТ им. А. Торцева, и Василина Урнышева, педагог-организатор ДДТ им. А. Торцева, рассказывают о подготовке к конкурсу, её участниках и их предпочтениях.