Татьяна Кусайко, сенатор РФ, посетила коллектив «десятки» в Полярном

Сфера здравоохранения волнует и представителей рабочего класса. От первого медосмотра до охраны труда на орденоносном предприятии – десятом судоремонтном заводе Полярного вопросы возникают повсеместно, поэтому с сенатором и заслуженным врачом Российской Федерации Татьяной Кусайко заводчанам было о чём поговорить.

В прошлом году «десятка» в Полярном отметила 85-летие со дня образования. Хотя число работников на предприятии по сравнению с советским временем заметно меньше, каждый из них обязан как минимум раз в год проходить медицинский осмотр. Но есть проблема – нехватка кадров в местной системе здравоохранения.

Татьяна Кусайко, сенатор РФ от Мурманской области: «Я очень рада, что и на территории ЗАТО в структуре ФМБА началась реализация программы «Модернизации первичного звена». Это тот путь, по которому необходимо идти, потому что многие медицинские организации не видели ремонта очень давно».

В военных гарнизонах, таких как Полярный и Гаджиево, на текущий момент сильно разграничена оказываемая помощь военнослужащим и гражданскому населению. Насколько возможна организация медпомощи с привлечением профильных учреждений Минобороны, резюмировала сенатор Татьяна Кусайко на встрече с коллективом СРЗ.

Татьяна Кусайко, сенатор РФ от Мурманской области: «Наша задача, как органов законодательно-исполнительной власти, сделать так, чтобы жители ЗАТО, либо другого пункта Мурманской области, не делил к кому относится медицинская организации, кто ею руководит: Министерство здравоохранения или ФМБА. Чтобы была доступность, важно скоординировать работу тех специалистов, в данном случае на территории ЗАТО».

Руководство предприятия акцентировало внимание и на том, какое место в общей инфраструктуре Севморпути занимает завод, как в историческом, так и в современном отношениях. Промышленное предприятие обеспечивает выполнение не только военных, но и гражданских заказов.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Коллектив есть, люди зрелые, есть компетенции. И необходимо это всё сохранить».

«Десятка» планомерно развивает план о создании рыболовецкого кластера, что позволило бы заводу обеспечить городу новые рабочие места и увеличить собственный доход, тем самым принося деньги в бюджеты области и муниципалитета.