Татьяна Кусайко, сенатор РФ, встретилась с членами Кольского общества инвалидом

В нашей большой стране есть немало людей, нуждающихся в поддержке. И это не только дети, малоимущие семьи и пенсионеры. Помощь необходима и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Татьяна Кусайко встретилась с членами Кольского общества инвалидом. Они поделились с сенатором своими проблемами и смогли задать интересующие их вопросы.

Основными темами встречи стали вопросы обеспечения инвалидов бесплатными лекарственными препаратами, возможность санаторно-курортного лечения на территории нашей страны и в пределах Мурманской области. Одним из самых волнующих вопросов стал уровень реализации программы «Доступная среда».

Татьяна Кусайко, сенатор РФ: «Очень важно, что всегда со мной на таких встречах присутствуют представители Министерства труда и социального развития. Сейчас со мной работает Игорь Викторович Шипилов. И очень много вопросов, которые можно взять на проработку сразу же на приёме».