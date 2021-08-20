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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.08.21 19:30

Татьяна Кусайко, сенатор Российской Федерации, продолжает высаживать отряды «Онкодесанта» в городах Заполярья

«Онкодесант» продолжает свою работу в Заполярье. За первые 3 дня работы акции диагностику прошли 450 человек. Сейчас врачи-онкологи проводят массовые осмотры северян в Кировске и Апатитах.

Региональная акция «Онкодесант» недавно стартовала в Мурманской области. Её цель – формирование онконастороженности и профилактика онкологических заболеваний у населения. Ранее ведущие врачи федеральных клиник и нашего региона посетили Полярные Зори и Ковдор, а в этот раз они «высадились» в Кировске и Апатитах.

Вместе со специалистами онкологами в Кировск прибыл педиатр-иммунолог и профессор Андрей Продеус, широко известный по участию в телепередаче «Здорово жить!». Одним из первых кировских пациентов врача стал маленький Женя Хромов. Мама мальчика очень рада возможности получить дополнительные рекомендации для сына у одного из столичных докторов.

С инициативой по организации «Онкодесанта» в Мурманской области выступила сенатор Татьяна Кусайко. В прошлом врач, она глубоко убеждена в том, что жители Заполярья как никто нуждаются в дополнительном контроле со стороны врачей онкологов.

Сенатор подчеркнула важность любых плановых и внеплановых медицинских осмотров, поскольку профилактика и ранее выявление онкопатологий – ключ к успешному выздоровлению.

СНХ: Татьяна Кусайко, сенатор Российской Федерации, инициатор проведения акции «Онкодесант»: «Осмотры направлены на раннее выявление онкологической патологии. И, как бы не было грустно, но такие случаи есть во время работы «Онкодесанта», поэтому это ещё раз одно напоминание о том, что своевременные осмотры, направленные на предмет онкологии, а именно прохождение диспансеризации, профилактических осмотров – они очень важны».

И результаты осмотров не заставляют себя ждать. По словам врачей, они уже начали выявлять людей с подозрением на онкологию. Конечно же, никому не захочется услышать такие новости, однако, теперь у пациентов есть возможность вылечиться.

Роман Пономарёв, заместитель главного врача по хирургии Мурманского областного онкологического диспансера: «На сегодняшний день выявили с крайне выраженным подозрением на опухоль молочной железы, вот, все вопросы по дальнейшей тактике лечения и так далее будут после того, как мы процесс верифицируем, докажем, что это наше или исключим, что это наше заболевание онкологическое».

По словам онкомаммолога, северяне, проживающие вне Мурманска, особенно остро нуждаются в консультациях узкопрофильных специалистов, поэтому акции вроде «Онкодесанта» для области просто необходимы. Помимо различных онкологов к нам в область приехали специалисты и других профилей, например, параклиники и цитологи. Именно цитологи анализируют те участки тканей, в которых может вырасти опухоль.

Екатерина Якубо, врач-цитолог, врач клинической лабораторной диагностики лаборатории цитологии «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»: «Моя работа заключается в том, чтобы оценить клеточный состав того или иного материала, который мне поставляют. Простыми словами, я должна уметь узнать, как клетка выглядит в здоровом состоянии, как она выглядит в реактивном состоянии, как она изменяется в процессе трансформации в опухолевую клетку».

Рак не спит! По словам врачей, в нашем регионе самым распространённым видом этого заболевания считается рак молочный железы.

Александр Давыденков, заместитель главного врача по лечебной работе: «Мы в прошлом, 2020, году выявили 372 случая – это уже четверть среди всей патологии, онкопатологии, которые выявили у женщин».

Сразу после рака груди идут онкопатологии лёгких и предстательной железы. Побеседовав с докторами мурманского онкодиспансера, мы выяснили, что ни в коем случае не нужно ждать, когда заболит – современные аппараты с большой точностью выявляют новообразования на той стадии, когда их ещё невозможно прощупать.

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