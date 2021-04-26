Татьяна Кусайко в Ереване возложила венок к мемориалу Геноцида армян

Сенатор Совета Федерации и кандидат в депутаты Госдумы от Мурманской области Татьяна Кусайко во время командировки в Ереван возложила венок к мемориалу Геноцида армян.

«24 апреля - День памяти жертв геноцида армян. К этой дате народ Армении относится очень трепетно, отдавая дань памяти всем, кого не стало в период геноцида в Османской Турции. Мы возложили цветы к мемориалу Геноцида армян и почтили минутой молчанием память Святых мучеников. Также побывали в Музее-институте Геноцида армян», - написала в своём инстаграм-аккаунте Татьяна Кусайко.

Армению сенатор посетила во время рабочей поездки в составе делегации Совета Федерации.