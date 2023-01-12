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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.01.23 19:30

Татьяна Кусайко встретилась с новыми врачами Мурманской городской больницы

Депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко посетила Мурманскую городскую больницу, чтобы узнать, как в учреждении обстоят дела с кадрами, что волнует молодых специалистов.

Штат Мурманского областного клинического многопрофильного центра в прошлом году пополнился на 86 специалистов, из них 28 врачей. Больница гордится тем, что помимо молодых медиков, к ним приходят и люди с опытом.

Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»: «Пятнадцать врачей обучались по целевым направлениям. Это молодые специалисты, которые пришли к нам со студенческой скамьи. Тринадцать - специалисты, которые пришли со стажем работы, из них два кандидата медицинских наук, которые выбрали Мурманскую область и наш центр для продолжения своей работы и внедрения новых методик, нового развития нашего центра, за что я им сильно благодарен».

Новых сотрудников в медучреждении всячески поддерживают и помогают им освоиться. Будущих потенциальных врачей учреждение ищет даже в детских садах и школах. Центр активно занимается популяризацией профессии у самых маленьких жителей региона. 

Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»: «У нас проводятся уроки здоровья. Здесь я благодарен волонтёрам-медикам Медицинского колледжа, когда они проводят занятия с малышами. Дальше мы идём уже в 8-9 классы, где рассказываем о профессии медицинского работника».

Несмотря на различные меры поддержи, тема кадров остаётся открытой. Чтобы понимать, что можно улучшить, важно общаться с теми, за кем будущее. 

Георгий Раку, врач-акушер-гинеколог: «Когда я поступил на работу, то мне заплатили 1 миллион рублей в качестве подъёмных, также мне доступна льготная ипотека. Для молодого специалиста это очень важно, важно чувствовать помощь, поддержку не только финансовую, но, прежде всего, эмоциональную. Люди заинтересованы, чтобы молодые специалисты приезжали и заполняли свободные места».

Специалисты центра поделись с депутатом Государственной Думы Татьяной Кусайко впечатлениями и эмоциями от работы на новом месте и обсудили насущные вопросы.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы: «Необходимо создавать условия для того, чтобы привлекать кадры, для того чтобы они здесь оставались, создавать им условия для повышения своего профессионального уровня, а они здесь есть. Я думаю, что такого рода встречи очень важны. Когда существуют наставники, которые мотивируют на дальнейший профессиональный рост, на то, чтобы эти специалисты здесь закрепились. Это важно».

Решение кадрового дефицита в сфере здравоохранения - основная задача на 2023 год, поставленная губернатором Мурманской области.

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