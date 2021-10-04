Татьяна Ларина пошла на повышение, Мурманский центр репродукции и ЕЦПУР высоко оценили в Москве – хорошие новости с оперативного совещания

Утро понедельника не бывает простым. Например, в региональном правительстве оно традиционно начинается с оперативного совещания.

Подведение итогов работы, кадровые перестановки и планы на будущее - всё это обсуждается с губернатором, как говорится, здесь и сейчас.

Началось оперативное совещание с новостей о кадровых перестановках. Татьяна Ларина будет исполнять обязанности министра образования и науки Мурманской области. Она возглавила ведомство после избрания Ольги Дзюбы в городской Совет депутатов. До этого Татьяна Михайловна была первым заместителем министра.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу Татьяну Михайловну довести и обеспечить качественное исполнение всех проектов, которые были запущены при Ольге Андреевне. Качественное образование в регионе – один из наших основных приоритетов, и главная задача – сделать так, чтобы мы постоянно развивались в этом направлении».

Губернатор озвучил ещё одну важную новость. Мурманский центр репродукции, который открыли год назад в Ленинском округе, признан лучшим проектом государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения. Об этом стало известно по итогам Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Поэтому поздравляю всех коллег – Министерство здравоохранения и Корпорацию развития области с этим. А по итогам за 2020 год мы понялись на 15 пунктов в итоговой оценке уровня развития ГЧП. И сегодня мы занимаем 23-е место среди всех субъектов».

Кстати, сейчас в регионе по принципу государственно-частного партнёрства реализуют 28 проектов в сфере туризма, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Также награды удостоился и проект создания и внедрения Единой цифровой платформы управления регионом. Он стал призёром всероссийского ежегодного конкурса «Проектный Олимп 2021». Министру цифрового развития Зинаиде Середе губернатор вручил сертификат за 3-е место. Также она получила Благодарственное письмо.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Единая цифровая платформа управления регионом сегодня позволяет нам видеть ход всех строительных работ, реализации контрактов, все поручения и ключевые приоритеты. ЕЦПУР, действительно, стала удобным помощником для всех нас. Этот проект был коллегами высоко оценён».

Также на совещании было озвучено, что в Мурманской области растёт число заключенных социальных контрактов. Их уже 1050, что в четыре раза превышает результаты прошлого года. Адресную помощь на основании соцконтракта получают малоимущие граждане или семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.