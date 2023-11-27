Татьяна Лоза и Галина Скибяк: об эмоциях, сложностях и переживаниях участниц конкурса красоты «Сияние Арктики»

В начале ноября в рамках программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» уже шёл разговор с организаторами конкурса красоты «Сияние Арктики», поэтому сегодня особенно интересно будет послушать и участницу этого необычного соревнования.

Как проходит конкурс? На каком сейчас этапе находятся его участницы? Почему северянки решили принять участие в «Сиянии Арктики» в этом году? С какими сложностями они столкнулись на конкурсе?

На эти и многие другие вопросы отвечают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Татьяна Лоза, участница конкурса красоты «Сияние Арктики», и Галина Скибяк, организатор конкурса.