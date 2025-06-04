Татьяна Махова: о Всемирной недели сохранения здоровья детей

Неделя со 2 по 8 июня 2025 года объявлена Минздравом России Неделей сохранения здоровья детей.

Сегодня, здоровье и благополучие детей – главная забота семьи, государства и общества в целом. По мнению учёных, физическое здоровье человека на 50% зависит от образа жизни, на 20% от экологических факторов, ещё на 20% от генетических особенностей и только на 8-10% от развития медицины.

Родители обязаны заботиться о физическом, психическом, духовном и нравственном здоровье своего ребёнка. Поэтому семья – это основное звено, где формируются и прививаются полезные привычки и отвергаются вредные. А личный пример родителей – главный фактор, влияющий на здоровье детей.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Татьяна Махова, главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Мурманской области, детский эндокринолог Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина, рассказывает о том, как же сохранить здоровье ребёнка, что необходимо делать, чтобы помочь ребёнку вырасти здоровым.