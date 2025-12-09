День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.25 12:00
Татьяна Мельникова: о сестринском деле
Медицинская сестра — это только уколы и капельницы? Нет, сегодня медицинские сестры работают, например, в анестезиологии и реанимации, хирургии, педиатрии и косметологии.
Но как молодому специалисту выбрать своё направление? А найдя, не сгореть на одной из самых эмоционально трудных работ в мире?
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - главный внештатный специалист по сестринской деятельности Минздрава Мурманской области Татьяна Мельникова отвечает на эти и другие вопросы о работе специалистов со средним медицинским образованием.
