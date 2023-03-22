Татьяна Михайловская и Елена Сердюк: туберкулёз - мифы и реальность

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор о борьбе с этим серьёзным заболеванием. И попробуем опровергнуть некоторые мифы.

Есть такой стереотип, что туберкулез – это болезнь малообеспеченных людей, которые ведут асоциальный образ жизни. Это правда или нет? Отчего зависит, заразится ли человек? От силы его иммунитета? Часто можно услышать очень печальную фразу: туберкулёз не лечится. Это действительно так?

В прямом эфире программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» на все эти серьёзные вопросы отвечают главный врач Мурманского областного противотуберкулёзного диспансера Татьяна Михайловская и главный врач Мурманской городской детской поликлиники №1, пульмонолог Елена Сердюк.