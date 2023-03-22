День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.03.23 12:00
Татьяна Михайловская и Елена Сердюк: туберкулёз - мифы и реальность
24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом.
Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор о борьбе с этим серьёзным заболеванием. И попробуем опровергнуть некоторые мифы.
Есть такой стереотип, что туберкулез – это болезнь малообеспеченных людей, которые ведут асоциальный образ жизни. Это правда или нет? Отчего зависит, заразится ли человек? От силы его иммунитета? Часто можно услышать очень печальную фразу: туберкулёз не лечится. Это действительно так?
В прямом эфире программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» на все эти серьёзные вопросы отвечают главный врач Мурманского областного противотуберкулёзного диспансера Татьяна Михайловская и главный врач Мурманской городской детской поликлиники №1, пульмонолог Елена Сердюк.
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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