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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.08.23 12:00

Татьяна Мятная: способ самовыражения - о гриме и поэзии

Сегодняшней Татьяна Мятная – гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD», она поделится с нами об особенностях работы гримера в кино, а поэта – на сцене. В общем, самое что ни на есть творчество!

В этом году в Мурманске снимали короткометражку «S.T.A.L.K.E.R.» по мотивам произведения братьев Стругацких. И Татьяна Мятная влилась в съёмочную команду в качестве гримёра.

Гримом наша гостья увлеклась несколько лет назад. Так и затянуло… А ещё Татьяна пишет стихи, выступает с ними перед публикой и даже выпустила поэтический сборник.

Сегодняшней Татьяна Мятная – гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD», она поделится с нами об особенностях работы гримера в кино, а поэта – на сцене. В общем, самое что ни на есть творчество!

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