Татьяна Печинская: «Люблю себя – начну с белья!», или Тайное искусство бра-фиттинга

Бра-фиттинг – это процесс индивидуального подбора бюстгальтера. Ведь бельё выбирать стоит не только по принципу «О, какое красивое! Беру!». В неё должно быть комфортно.

Бельё нужно подбирать с учётом особенностей фигуры и формы груди. А самостоятельно сделать это порой бывает очень сложно. Тогда на помощь как раз и приходят консультанты по бра-фиттингу.

Чем принципиально отличается бутик «Mr.Liffer» от обычных магазинов? Каким образом правильно подобранный бюстгальтер может улучшить самочувствие? И правда ли, что большинство женщин носят неправильно выбранное бельё? Об всём этом пойдёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с создателем бренда и основателем студии подбора нижнего белья «Mr.Liffer», независимым консультантом по бра-фиттингу европейских производителей белья и купальников, экспертом в мире моды Татьяной Печинской.