Татьяна Пучкова делится своими впечатлениями от поездки в Татарстан и готова рассказать юным журналистам о творчестве с телефоном

Ничего не бодрит так сильно, как билет на самолёт. Сегодня мы летим авиакомпанией «Пегас» в город, о котором сама Екатерина говорила: «Он первый после Москвы».

Сколько бы человек не находился в Казани, он всегда продолжает удивляться. И в этом видео я хочу не просто создать чек-лист достопримечательностей Татарстана. Я хочу передать вам частичку вдохновения, которым меня обескуражила республика.

Пресс-тур, организованный мурманским аэропортом и комитетом по туризму Республики Татарстан, заставили меня не только в этом убедиться, но и настоятельно захотеть вернуться туда вновь.

И если о Казанском Кремле знают все, то о граде Свияжск – единицы. А Пушкин, между прочим, проплывая мимо него, воскликнул, что именно так он представлял остров Буян. Однако его история далека от сказки… Стены его храмов, украшенные фресками XIV века, видели много боли и страха…

Но не будем о грустном, а лучше заглянем в Музей археологического дерева. Здесь всё по последнему слову техники!

Не забудьте побывать в Великом Болгаре. Здесь находится музей Корана, с самой большой в мире книгой, напечатанной, между прочим, в Ватикане! Болгар – это своеобразное Сколково на Волге, но пару десятков веков назад. Вы заглянете в музей Великого Болгара, и вы поймёте, о чем я говорю. И, конечно же, не забудьте заглянуть в Белую Мечеть. Хотя, вы точно не пройдете мимо этого прекрасного здания. Завораживает…

Вишенкой станет Музей религий – необычный и яркий. В нём становится единым целым даже противоречия. По залам религий, где каждый вбитый гвоздь и рисованный элемент имеют смысл, можно бродить несколько часов. Этот музей соткан из смыслов и значений, и совсем скоро он пополнится новыми залами.

Этот сюжет Татьяна Пучкова сняла на телефон – главный инструмент видеоблогеров. Как снимать такие же сюжеты, как создавать интересный контент и набрать подписчиков и поклонников автор сюжета расскажет в рамках проекта «Академия телевидения» на мастер-классах для юных блогеров. Ищите подробности на сайте tv51.ru, в группе проекта «Академия телевидения» в соцсети «ВКонтакте» или записывайтесь по телефону 75-31-31. Ближайший мастер-класс пройдёт в эту субботу, 10 июля.